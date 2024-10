Getty Images

Landucci elogia Kean: "Può fare 20 gol alla Fiorentina. Gli serviva solo fiducia"

59 minuti fa



Moise Kean è letteralmente rinato da quando ha deciso di trasferirsi a Firenze dalla Juventus. L'ex bianconero, protagonista in positivo della stagione viola, ha trovato una doppietta nella sfida con la Roma e si prepara a vivere una stagione da protagonista anche per quanto riguarda la classifica dei cannonieri della Serie A. A proposito del classe 2000, lo storico vice di Max Allegri Marco Landucci è intervenuto ai microfoni di Rtv38 dove ha speso belle parole per il ragazzo.



FIDUCIA - "Nessun segreto sul suo momento. Tutti i giocatori hanno bisogno di fiducia, lui l'ha trovata a Firenze. A gennaio gli dissi che doveva andare a giocare con continuità senza la concorrenza di grandi attaccanti. Kean è forte, per me è un attaccante da 15-20 reti all'anno alla Fiorentina. A Firenze si sente importante e lo si vede da partite come quella di domenica. "