è stato presentato questa mattina alla stampa come nuovo calciatore della Fiorentina. Queste le sue parole: “Sto bene. Ho un problemino al polpaccio ma sono ok. Questo è stato un percorso lungo. La Fiorentina mi voleva a gennaio ma non è successo nulla. Poi quando sono tornati avevo una gran voglia di venire. C'è voluto tempo, ma sono felice di essere qua"- "Per me è un onore essere stato acquistato per tanti soldi. Ma se fossi arrivato gratis il mio impegno sarebbe stato lo stesso. E cioè il mio 100%. Non voglio caricarmi di ulteriori responsabilità"

- "I commenti di Blasquez mi hanno scioccato. Avevo un bel rapporto con lui. Lo conosco personalmente e mi ha aiutato molto. Ma la gente non deve credere a tutto ciò che legge. Lui diceva di avermi proposto un milione in più all'anno, ma questo non è vero.- "Per me significa tanto essere qui. La Fiorentina è arrivata in finale di Conference due volte. I tifosi meritano di vincere qualcosa. Mentalmente sono pronto, fisicamente mi serve un po' di tempo, ma spero prima della sosta"- "Sono importanti sia individualmente che collettivamente. Sono fiero dei miei 100 gol fra i professionisti. Ma non voglio pormi degli obiettivi. Voglio solo rendere al massimo"

- "Il mister è giovane e ambizioso. Ha energia e idee molto fresche. Ha già dimostrato tanto a Monza e avevo già delle buone sensazioni. Lui chiede tanto ma è molto motivato. Penso di fare un ulteriore step nella mia carriera con lui. Non vedo l'ora di giocare sotto la sua guida"- "Ho potuto parlarne con il mister. Posso fare tanti ruoli: sulla fascia, trequartista, centrocampista, attaccante... Non importa dove giocherò, darò il massimo. Ma il mister penso mi voglia far giocare là davanti"- "Non ho neanche avuto il tempo di pensarci. Deciderò questa settimana"

- "Non avevo paura che la trattativa saltasse. Le ultime settimane però sono sempre particolari. E magari un giocatore non capisce cosa sta accadendo. Ho cercato solo di star tranquillo e allenarmi per stare bene"- "Sarà a settembre. Non avrà nessun impatto su di me. Non ha inciso su di me. Sono concentrato sul calcio e la famiglia. La giustizia farà il suo corso: sono innocente"- "Mi piace segnare e anche far segnare. Fa parte delle mie qualità. Cerco di tenere il ritmo alto e di creare insidie all'avversario."

' - "Non sono più un ragazzino ma ho ancora davanti a me i migliori anni. Mi sono rotto la caviglia sei anni fa, poi è arrivato il Covid. Poi al Genoa ho vissuto anni fantastici. Sto ancora crescendo"- "Non vedo l'ora di giocare al Franchi. CI sono già stato da avversario. Ho parlato coi compagni che mi hanno detto grandi cose sui tifosi. La città mi piace tanto, poi"- "Avevo la possibilità di venire. Ma era un po' tutto troppo frettoloso. E gennaio è un mercato difficile. Poi non volevo andarmene a metà campionato. Quando mi ha contattato di nuovo la viola ero contentissimo"

- "Mi ha aiutato tantissimo. Credo che nelle prime settimane sia stato molto severo con me. Mi dava un sacco di consigli. Mi ha sempre sottolineato l'importanza del fiuto del gol. Credo di doverlo ringraziare tanto"- "Il Genoa mi dava grande libertà di manovra in campo creando spazi. Ho battuto molti calci piazzati e avevo Dragusin che vinceva tutti i duelli aerei. Ma cerco sempre di creare pericoli"- "Non è stata una gara facile. Potevamo fare meglio ma dobbiamo costruire intorno al punto guadagnato. Possiamo migliorare in qualcosa, voglio dare il mio contributo"

- "Sono abituato a giocare 3 volte a settimana. Sono felice di giocare in Europa. Non vedo l'ora di iniziare. L'importante è restare in forma"