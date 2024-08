Fiorentina e Nico Gonzalez allo scontro. L'argentino si allena a parte, il club mette due condizioni

Getty Images

il titolo scelto dal Corriere Fiorentino per descrivere la situazione diracconta bene il clima che si è creato attorno all'argentino in casa Fiorentina. L'ex Stoccarda ha deciso di chiamarsi fuori per la volontà di lasciare Firenze e ha chiesto di allenarsi a parte, motivo per cui non è stato neppure convocato per l'esordio in campionato contro il Parma. Oggi, insomma, Nico Gonzalez vive al Viola Park da separato in casa e l'unica strada appare essere quella della cessione, con il tecnico Palladino che spera che questa situazione possa presto risolversi.

- SU di lui, non è un mistero, ci sono Juventus e Atalanta, alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. Dopo le iniziali titubanze, il presidente gigliato Rocco Commisso ha dato il suo ok per la cessione di Nico Gonzalez ma la Fiorentina non ha intenzione di far sconti e intende vendere l'argentino soltanto a titolo definitivo e per una cifra che sia il più possibile vicina a 40 milioni di euro.