Fiorentina, spunta Smalling per la difesa. Basse richieste della Roma, ma c'è un ostacolo

Come ha ribadito Raffaele Palladino dopo la partita giocata dalla Fiorentina contro il Parma, ai viola serviranno altri rinforzi da qui alla fine del mercato. Soprattutto per quello che riguarda il reparto arretrato. La Fiorentina tenterà di portare Nicolas Valentini, giocatore già virtualmente viola, al Viola Park prima della naturale scadenza di contratto col Boca Juniors a fine anno. Tuttavia, se Pradè e Goretti non dovessero riuscire nella missione non è da escludere che possano inserire in rosa un calciatore esperto per far fronte ai primi mesi senza l'argentino. E c'è un nome nuovo secondo la Gazzetta dello Sport: quello diLa Roma per l'inglese non ha alte richieste e l'esborso economico sarebbe minimo per la Fiorentina. Il problema principale è rappresentato dall'alto ingaggio che l'ex United percepisce nella capitale: parliamo di 3,8 milioni di euro a stagione. Cifre fuori mercato per la società gigliata che dovrebbe, dunque, pensare ad una soluzione in tal senso.