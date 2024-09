Fiorentina, Gudmundsson torna ad allenarsi in gruppo: ecco quando sarà in campo

17 minuti fa



La Fiorentina sorride. Il colpo dell'estete, Albert Gudmundsson, è tornato ad allenarsi in gruppo, come diramato dal club toscano attraverso i propri canali social. L'ex attaccante del Genoa è atteso al rientro, dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori da questo avvio di stagione.



ECCO QUANDO TORNA - L'islandese lavorerà in gruppo nel corso di questa sosta e proverà a mettersi subito a disposizione di Palladino per la super sfida all'Atalanta.