Fiorentina, i convocati per il San Gallo. Ma ci sono due nomi "fantasma"

GETTY

Dopo la sessione di allenamento di questa mattina sui campi del Viola Park, la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di giovedì in Svizzera contro il San Gallo. Confermate le assenze di Gudmundsson (del quale si dovrebbe sapere di più stasera), Mandragora e Pongracic. Non mancano però le sorprese.- Nell'elenco dei convocati figura anche, uscito malconcio dalla sfida contro il Lecce. Tuttavia, secondo quanto filtra dal club, la sua è una sorta di convocazione fantasma ed è stato chiamato soltanto per stare vicino al gruppo, il ragazzo tornerà a disposizione da domenica. Stesso discorso che riguarda il portierenella lista dei convocati ma non in quella UEFA. Coglierà l'occasione per allenarsi.