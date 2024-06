Getty Images

Fiorentina, il Cagliari bussa per Nzola

un' ora fa



Non è stata certamente positiva la stagione di Mbala Nzola alla corte della Fiorentina. Arrivato a Firenze con le stimmate del fedelissimo di Vincenzo Italiano, l'angolano non è riuscito a mantenere le attese e, dopo solo un anno, la società gigliata è pronta a rimetterlo sul mercato.



PISTA SARDA - A renderlo noto sono i colleghi di Violanews che spiegano come l'ex Spezia abbia estimatori anche in Serie A, oltre che all'estero. Il Cagliari, si legge, nelle ultime ore ha sondato il terreno per il classe '96 dopo averli già cercato nel corso della sessione invernale di calciomercato. I rossoblù sono alla ricerca di due attaccanti visti i mancati riscatti di Shomurodov e Petagna e Nzola potrebbe fare al caso dei sardi. Il tecnico Nicola, inoltre, è un estimatore dell'attaccante e questo potrebbe favorire un'eventuale trattativa.