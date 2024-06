Getty

Dalla Svezia: la Fiorentina ha messo nel mirino un gioiellino classe 2007

22 minuti fa



La Fiorentina si prepara all'apertura del calciomercato e secondo alcune indiscrezioni riportate dal portale svedese Fotbollskanalen, la dirigenza del club viola avrebbe messo nel mirino il giovanissimo esterno Fred Bozicevic. Classe 2007, il giocatore in questione milita nelle giovanili dell'IFK Värnamo e non ha ancora esordito in prima squadra.



Il 16enne svedese potrebbe, quindi, essere un colpo in prospettiva per il futuro della Fiorentina e nel caso in cui l'acquisto dovesse andare a buon fine, l'esterno verrebbe, probabilmente, girato alla Primavera allenata da mister Daniele Galloppa.