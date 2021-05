Anche il futuro di Franck Ribery è da decidere e dipenderà con tutta probabilità dal nome del prossimo allenatore. Come riporta La Nazione, da parte della Fiorentina c’è tendenzialmente la volontà di continuare il rapporto (a condizioni economiche diverse, ma questo per il giocatore non sarebbe un problema insormontabile), ma un campione di 38 anni come Ribery vuole avere certezze a proposito della prossima guida tecnica. Sarà insomma una questione di equilibrio tra la volontà della Fiorentina, le condizioni economiche riviste e le prospettive che il giocatore percepirà a proposito del suo impiego. L’unica certezza è che Ribery non ha in mente di ritirarsi: nel suo futuro, almeno per un'altra stagione, ci sarà sempre il pallone giocato.