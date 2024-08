Fiorentina, il Monza piomba su Terracciano. C'è il gradimento del giocatore: il punto

Redazione Calciomercato

Movimenti all'orizzonte per quello che riguarda la Fiorentina? Secondo i colleghi di, sì. In particolare, potrebbero arrivare a breve novità per, portiere viola che lo scorso anno ha vissuto la sua miglior stagione in carriera. SU di lui è forte l'interesse di un'altra squadra di Serie A.La Fiorentina è oggi alla ricerca di un portiere che sappia partecipare attivamente alla costruzione della manovra e Terracciano non ha convinto il nuovo tecnico Raffaele Palladino in questo fondamentale. Ecco perché i viola stanno lavorando per portare a casa un portiere fra De Gea e Turati. Una scelta che potrebbe mettere alla porta il classe '90 che, oggi, è seguito con interesse da Monza, rimasto orfano di Di Gregorio. Terracciano apre alla possibilità di trasferirsi in Brianza e Galliani sta cercando di bloccare il ragazzo per la stagione ventura.

Il Monza potrebbe quindi trovare in lui il portiere che cercava, dopo la cessione di Di Gregorio alla Juventus e l'infortunio alla spalla accusato da Cragno.Nell'ultima stagione Terracciano ha giocato quasi tutte le partite della Fiorentina, disputando ben 47 partite, in cui ha subito 53 gol e collezionato 13 clean sheets.