Fiorentina, Pongracic si presenta: "Sono nel posto giusto. Il mio prezzo d'acquisto non mi mette pressione"

Redazione Cm

è stato presentato oggi alla stampa al Viola Park come nuovo giocatore della Fiorentina. Queste le sue parole: "l mio obiettivo era restare in Italia. Ho saputo che Firenze mi voleva e non ho avuto dubbi, anche se ero in orbita Rennes""I miei obiettivi sono di migliorare e dare il mio meglio. Voglio far bene ma abbiamo anche obiettivi di squadra. Vogliamo giocare un grande calcio e vincere tutte le partite. Voglio migliorare sempre e giocare ad alto livello, sono nel posto giusto""Non abbiamo fatto scommesse ma abbiamo parlato molto. Mi ha spiegato come vuole giocare e cosa vuole da me. Il rapporto è buono"

- "Il mio rapporto col gol non è stato perfetto nelle scorse stagioni, non sono stato molto pericoloso. Ma ci sono occasioni per fare gol con questo sistema offensivo. Posso certamente dare una mano. Ma mi va bene anche fare assist, vediamo un po'""Tante cose non sono andate bene nella mia carriera. Ma questo mi ha aiutato a maturare. A Lecce sono stato infortunato il primo anno, poi il secondo è andato molto bene. Si migliora negli anni con maturità ed esperienza. Questo è important per un difensore. Ma sento di essere sulla strada giusta. Il mio prezzo di acquisto? Non mi mette pressione. Significa solo che la Fiorentina mi voleva davvero. Mi dà fiducia, non pressione. Ma sento la responsabilità"

"Per la prima volta gioco con la difesa a tre. Questa è una cosa diversa per me. Sono arrivato da due settimane e mezzo e non abbiamo parlato tantissimo. Lo faremo dopo le prime partite. Sono un giocatore molto flessibile e aperto a tutte le novità""Ho sempre visto giocatori di grande qualità. Io tendo a guardare i difensori. Mi ha impressionato Milenkovic. Ma anche lo stesso Quarta o Ranieri. E ho visto grande qualità in Gonzalez e Beltran.""Ho cominciato subito col calcio. Sono nato in Germania, non in Croazia. Ho sempre fatto solo calcio"

"Non siamo contenti delle reti subite in queste amichevoli. Non vogliamo prendere mai gol, e abbiamo quasi sempre subito almeno una rete. Il mister ci ha chiesto di creare una mentalità per vincere le partite. È importante imparare a gestire anche quando non stai benissimo."