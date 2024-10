Fiorentina, il report su Gudmundsson: c'è lesione, ecco i tempi di recupero

Getty Images

Sono stati comunicati gli attesissimi risultati degli esami cui si è sottoposto Albert Gudmundsson, numero 10 islandese della Fiorentina. L'ex Genoa si è fermato dopo appena 5 minuti nel corso della gara poi vinta dai viola per 6-0 sui giallorossi nel Salento."ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatoreè stato sottoposto ad accertamenti radiologici per valutare l’entità dell’infortunio occorso durante la gara con il Lecce di domenica 20 ottobre. Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziatoIl calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito dallo staff sanitario viola".

Gudmundsson, dunque, dovrebbe rimanere. quattro settimane sono il periodo di recupero da mettere in conto per una lesione di primo grado, qui si parla di qualcosa di più visto che nel comunicato la lesione è indicata come "primo/secondo grado"., dipende molto ovviamente dalla risposta del muscolo al percorso di recupero. La più rosea delle ipotesi prevedrebbe una convocazione per la gara contro il Como dopo la sosta di novembre. Dovrebbe saltare quindi San Gallo, Roma, Genoa, Torino, APOEL e Verona, che sono le gare che precedono lo stop del campionato.