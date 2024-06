Fiorentina, il sindaco di Firenze attacca il club: "Che senso ha farci causa sullo stadio?"

59 minuti fa



La vicenda dello stadio Franchi di Firenze continua ad arricchirsi di nuovi capitoli. L'ultimo è quello relativo alla richiesta, fatta al tribunale di Firenze da parte della Fiorentina, di interrompere i lavori di rifacimento dell'impianto. Troppo oscuri alcuni punti relativi alle prospettive. SU tutti, l'incertezza dei tempi dei lavori e la mancata copertura finanziaria di una consistente parte del progetto. Questa mattina il sindaco uscente di Firenze Dario Nardella ha voluto rispondere in maniera abbastanza piccata alle ultime mosse della società di Bagno a Ripoli-



ATTACCO - "Ricorso della Fiorentina? Non mi ha fatto male, ma mi ha sorpreso. Raramente si vede un conflitto in tribunale fra una società di calcio e il comune. E avevamo già firmato la convenzione con la Fiorentina, in cui era scritto tutto. La Fiorentina ci ha chiesto espressamente di giocare al Franchi durante i lavori. Ci avevano chiesto di garantire la capienza degli abbonati, che sono 18mila. E noi siamo arrivati a quasi 25mila. E questo nonostante i lavori. Sono cose note e arci note, con documentazioni firmate. L'Atalanta coi lavori in corso ha una capienza allo stadio molto più bassa, e comunque ha vinto l'Europa League. E guardate anche Cagliari e Udinese. Si è spesso denunciato che lo stadio è fatiscente, e noi ce ne siamo fatti carico. Ci è stato chiesto di far giocare la Fiorentina al Franchi durante i lavori e noi ci siamo adoperati per farlo. Poi di mantenere una certa soglia di spettatori, e l'abbiamo fatto. E sulla capienza abbiamo firmato un accordo un mese fa con la Fiorentina. Nonostante questo il club ha fatto causa. Io fatico a capire la logica di tutto questo. Ma sono certo che il problema sarà risolto dalla nuova amministrazione."