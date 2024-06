Getty Images

Genoa, Ottolini gela Inter e Fiorentina: "Gudmundsson e Retegui stanno bene dove sono..."

40 minuti fa



"Retegui e Gudmundsson? Perché dovremmo metterli sul mercato? I giocatori che abbiamo ce li teniamo": così il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha risposto ieri sera in diretta a Sky Sport a chi gli chiedeva delle possibili partenze del centravanti della nazionale azzurra e del folletto islandese.



Risposte che sembrano in qualche modo indirizzate a Fiorentina e Inter, i due club che maggiormente appaiono interessati alle prestazione della coppia rossoblù. Nel prosieguo della trasmissione Ottolini, sempre a proposito di Retegui e Gudmundsson, ha poi aggiunto: "Chiaramente il mercato è vario e lungo, ma entrambi sono giocatori del Genoa e ce li teniamo stretti. Albert l’abbiamo pagato 1,6 milioni di euro e a gennaio abbiamo rifiutato 25 milioni di euro dalla Fiorentina. Non è sul mercato, giocatori come lui e Retegui ce li teniamo stretti. Se arriveranno offerte, le valuteremo. Qui le ultime due stagioni sono state molto belle e positive. Abbiamo un gruppo straordinario nel quale i ragazzi stanno bene assieme. C'è un ambiente dove si lavora bene. Poi ci sono le ambizioni di carriera che vanno tenute in considerazione. Ma i ragazzi stanno benissimo dove sono”.