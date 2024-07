Getty Images

Fiorentina, intesa con Valentini. Si tratta col Boca: ecco quando può arrivare il ragazzo

25 minuti fa



La Fiorentina è molto vicina a chiudere il secondo colpo di questa sessione estiva di calciomercato. Si tratta del difensore argentino classe 2001 Nicolas Valentini, in forza al Boca Juniors. Il ragazzo ha un contratto che scadrà il prossimo dicembre e i viola hanno trovato un'intesa di massima con il suo entourage per il suo trasferimento in Toscana. resta, adesso, da trattare con la società che detiene il suo cartellino.



SCENARI - La Fiorentina, spiegano i colleghi di Violanews, spinge fortemente per avere da subito a disposizione il ragazzo già da questa estate. Valentini, che è stato messo fuori rosa per le frizioni legate al suo contratto, andrebbe a rinforzare un reparto che numericamente ha bisogno di innesti. Il Boca, chiede cinque milioni di euro per liberarlo immediatamente. La Fiorentina è al lavoro per trovare una soluzione che non sia troppo dispendiosa. Qualora si arrivasse al muro contro muro, Valentini arriverebbe a Firenze soltanto a gennaio, quando il suo contratto con gli argentini sarà scaduto. Per lui è pronto un contratto da quattro anni e mezzo.