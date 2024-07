Getty Images

Fiorentina, Nico Gonzalez sul mercato. Poi tutto su Gudmundsson e Beltran

"Nico Gonzalez resta con noi al 99%", furono queste le parole che il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè proferì nella conferenza stampa di fine stagione una manciata di settimane fa. Frasi di circostanza? Forse sì, stando a quanto scrive stamattina il Corriere Fiorentino che spiega come l'argentino potrebbe diventare la pedina da sacrificare in sede di mercato per finanziare altre operazioni in entrata nel corso dei mesi estivi.



PROFILI - Nonostante la smentita dell'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, la trattativa per portare Andrea Colpani in viola è in piedi e il suo è uno dei nomi più gettonati fra i possibili arrivi a Firenze in riva all'Arno al pari di Albert Gudmundsson, che i viola stanno continuando a seguire dallo scorso gennaio. Per entrambi, però, sarà necessario un importante esborso economico e per questo il sacrificio di Nico Gonzalez potrebbe diventare necessario.