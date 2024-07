Fiorentina, Nzola lavora già a parte. Club al lavoro per la cessione

Getty Images

L'avventura dicon la maglia della Fiorentina è stata tutt'altro che fortunata e dopo un solo anno potrebbe già essere arrivata al termine. E a proposito della situazione dell'angolano scrive stamani la Gazzetta dello Sport.- la Fiorentina, si legge, è alla ricerca di un centravanti da affiancare a Moise Kean in una, si spera, lunga stagione fra campionato e coppe. I nomi sul tavolo sono quelli di Lorenzo Lucca dell'Udinese e di Tijs Dallinga del Tolosa. Tuttavia, per entrambi servirà un esborso economico abbastanza importante (si parla di 20 milioni per il primo e 25 per il secondo). Motivo per cui la cessione andrà finanziata in qualche modo.

- Il nome che è maggiormente indiziato a lasciare Firenze in questo senso, a oggi, è proprio Nzola. L'ex Spezia non rientra nei piani di Palladino e ieri il suo agente Branchini ha incontrato la dirigenza al Viola park per discutere della sua nuova sistemazione. Il giocatore, intanto, ha già iniziato a lavorare a parte.