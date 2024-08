Fiorentina, intrigo Amrabat: il feeling già sbocciato con Palladino e l'offensiva del Bologna

Redazione Calciomercato

Prende forma latargata Raffaele Palladino, che nella giornata di ieri ha affrontato il Friburgo in una sfida amichevole. Un match che ha contribuito a dare diverse risposte all'allenatore, tra le quali non può di certo passare inosservata la situazione di. Il centrocampista marocchino, rientrato dal prestito al Manchester United,lanciando segnali alla piazza. Tra le varie piste di mercato, dall'estero e dall'Italia,, alla luce delle parole al miele di Palladino.

Per Amrabat il test con i tedeschi ha rappresentato l'occasione per ritrovare il campo con la Fiorentina, dopo quasi un anno esatto dall'ultima volta, risalente a Genoa-Fiorentina del 19 agosto 2023. Per luie un posto da titolare in regia, che - a meno di una settimana dall'inizio del campionato - dimostra la fiducia riposta in lui dal tecnico.Nel post partita, è stato proprio Palladino a parlare di lui, aprendo alla possibilità che il marocchino possa rimanere a Firenze: "perché non lo conoscevo come uomo. Ho conosciuto un grande uomo e mi ha dato disponibilità nonostante le voci di mercato, perciò l'ho buttato in campo e ha fatto una buona prova.. Le indubbie qualità del giocatore non sono passate inosservate agli occhi di Palladino, che adesso spera di poterlo trattenere al Viola Park.

Intanto, il mercato continua a gettare le esche ad Amrabat. Rientrato dopo che il Manchester United non ha esercitato l'opzione da 20 milioni + bonus per il riscatto, su di lui è piombato da qualche giornoche mette sul piatto circa 10 milioni di euro. La richiesta della Fiorentina rimane di, mentre si fa strada anche una soluzione alternativa che permetterebbe di rimanere in Serie A. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport,, dopo l'esperienza condivisa proprio a Firenze. Intanto, il giocatore ha già avuto un confronto, proprio nella giornata di ieri, con il dt viola Goretti, per provare a fare il punto sul futuro. Diverse le opzioni, ma la Fiorentina non esclude che Amrabat possa essere tornato per restare.