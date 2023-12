, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN al termine del match contro il Torino: “, nel secondo tempo abbiamo messo a posto qualcosina e la seconda frazione ci ha premiati. Questa è una squadra che tiene botta e che riesce anche a vincere questo tipo di partite, in cui prima magari dominavamo ma poi non riuscivamo ad ottenere bottino pieno”.“Questo invece è un periodo in cui puntiamo al sodo e in cui riusciamo ad ottenere vittorie risicate che però fanno parte del gioco e ci godiamo la classifica. Terzo 1-0 consecutivo? Andando ad analizzare subivamo troppi gol dove in tanti non partecipavamo alla fase di non possesso e in tanti stavamo lontani da quello che era il pericolo e ultimamente ci sacrifichiamo, ripieghiamo. Gli attaccanti sono i primi a dare una mano e questo ci permette di subire pochi gol e avere questa classifica”.“Questa è una classifica del cambiamento che è avvenuto nell’ultimo periodo. Ultimamente soffriamo, rimaniamo in partita e poi riusciamo a portarle a casa. Si vince anche così e vedendo questa classifica è un qualcosa di straordinario aggiunto a tutti questi record che abbiamo ottenuto in questa annata. Sono record che rimarranno e ci fanno piacere”.“Diciamo che nel momento in cui gli altri ci saltano addosso e non ci permettono di costruire abbiamo questa soluzione con Kouamé che è abilissimo ed è molto bravo a prolungare questi palloni e a lavorare sul terzo tempo. Stiamo sfruttando bene questa soluzione in più”.“Nei momenti in cui ottieni vittorie, risultati utili consecutivi e inizi a lavorare con serenità. Sono tanti i risultati utili che stiamo ottenendo e questo ci sta permettendo di lavorare con serenità e con una mentalità che mi piace. Ci sacrifichiamo tutti e attacchiamo tutti. È un periodo in cui ci sta girando bene e non dobbiamo fermarci. Vincere è bello, far gioire i tifosi è bello e questa deve essere la benzina che ci fa andare avanti”.“Siamo dentro tutte le competizioni, vogliamo arrivarci più in fondo possibile come nello scorso anno. Dobbiamo cercare di non mollare niente. A gennaio abbiamo un impegno importante come la Supercoppa e siamo ai quarti di Coppa Italia. Vogliamo fare bene e continuare a lavorare così. L’anno scorso siamo arrivati in due finali e non era programmato. Anche quest’anno non abbiamo programmato niente”.