Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha commentato la vittoria sulla Cremonese a Mediaset. “Questo è solo il primo round, ma ci teniamo questo doppio vantaggio in vista del ritorno. L’abbiamo vinta meritatamente. Abbiamo avuto un momento negativo in campionato, ma non nelle altre competizioni. Adesso penso che ci stiamo riprendendo, i ragazzi hanno avuto uno step mentale, hanno svoltato, e si vede. Non bisogna mollare o abbassare la guardia, ma continuare per questa strada perché ci aspettano tante altre partite”.



“La fiducia è fondamentale, il nostro problema riguardava solamente l’aspetto mentale. Era importante tornare a far punti per giocare anche con più leggerezza. La società ci è sempre stata vicina, non ci sono stati disordini. Siamo stati ripagati dopo questo periodo, vogliamo continuare a sognare. Due mesi fa non ci aspettavamo nulla di tutto ciò, adesso siamo convinti di poter dire la nostra”.