(sabato 21 maggio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 38esima e ultima giornata di campionato in. I viola si giocano la qualificazione alle coppe europee.a Firenze, dove invece torna Vlahovic. Quest'ultimo però e diffidato e dovrebbe accomodarsi in panchina, dove si rivede McKennie.Dall'altra partecosì come Ikoné ha più chances di Saponara. Odriozola e Sottil recuperano per la panchina.FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonavetura, Amrabat, Duncan; Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez. All. Italiano.JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Bernardeschi, Miretti, Locatelli, Rabiot; Kean, Morata. All. Allegri.