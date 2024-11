Fiorentina, Kean e la maxi-clausola: "L'ha voluta lui. Vale per Italia ed estero"

Getty Images

C'è una maxi-clausola nel contratto di, laconferma: "".L'attaccante italiano classe 2000 è letteralmente rinato in maglia viola, già otto i gol segnati in stagione che diventano nove considerando anche la Nazionale.Numeri che hanno riacceso i fari del mercato su Kean, arrivato a Firenze dalla Juventus in estate per 18 milioni di euro complessivi, 13 di parte fissa e 5 di bonus. Nei giorni scorsi è emersa una novità interessante, rivelata dal Corriere dello Sport. Nel contratto di Kean con la Fiorentina è presente unae lo stesso club gigliato lo ha confermato.

, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della partita con l'Apoel Nicosia in Conference League soffermandosi proprio sulla clausola di Kean: "E' di 52 milioni. L'operazione noi la volevamo fare in ogni caso, non è una condizione che noi amiamo, ma dall'altra parte c'era questa convinzione, quindi abbiamo cercato la maniera giusta di farla.. Sarà lui poi a dircelo nel momento in cui vorrà attivarla con un altro club.. Abbiamo fatto tutto quanto di comune accordo con Palladino".

- Ferrari ha parlato anche delle sette vittorie di fila ottenute dalla Fiorentina: "Serviva un po' di pazienza. Abbiamo avuto tante novità, ma eravamo e siamo molto convinti che questo sia un gruppo unito, capace di darci soddisfazioni".