Getty Images

Fiorentina, spunta una maxi clausola rescissoria sul contratto di Kean. I dettagli

19 minuti fa



Dopo una stagione da zero gol con la maglia della Juventus, Moise Kean è letteralmente rinato dopo il trasferimento alla Fiorentina. Precisa richiesta di Raffaele Palladino, il classe 2000 si è fin da subito imposto come pedina fondamentale all'interno dello scacchiere viola. Sono infatti già otto le reti di Kean in stagione, nove se consideriamo anche la maglia della nazionale. Niente male per essere a inizio novembre. E a proposito dell'attaccante, il Corriere dello Sport in edicola questa mattina svela un retroscena a proposito del suo contratto.



LA CLAUSOLA - Kean è arrivato a Firenze a titolo definitivo per una cifra complessiva da circa 18 milioni, comprensivi di 13 milioni di parte fissa e 5 di bonus. Tuttavia, si legge, sul suo contratto è stata inserita anche una clausola rescissoria piuttosto cospicua da 52 milioni di euro. Parliamo di una cifra di difficile esborso per le società italiane e, dunque, sintomo della fiducia che la società gigliata ripone sul suo attaccante.