Fiorentina, Kean non fa "centro" nel giorno della presentazione: il VIDEO del tiro a bersaglio disastroso

En presentaciones que salen mal: Moise Kean con la Fiorentina

El primer paso del delantero italiano en el conjunto 'viola' no ha sido el mejor...



La prima giornata dinon è iniziata con il piglio migliore. Il centravanti ex Juventus, acquistato dalla Viola per 13 milioni di euro più bonus, si è infatti esibito in sede di presentazione inA margine della presentazione, durante la quale sono arrivate anche le prime parole di Kean, il centravanti italiano ha intrapreso, davanti ad un gruppo di sostenitori e di giovani tifosi viola, una sfida particolare. L'obiettivo era. L'esito ha sorriso poco a Kean, che, calciando tutti i palloni molto al di sotto del cosiddetto "bullseye". Nessuno dei 4 tiri è infatti andato veramente a segno: solo uno si è attaccato al bersaglio, seppur sul lato inferiore dello stesso. Non il modo migliore di presentarsi, per colui che promette di essere il bomber che proverà a riportare in alto le cifre realizzative del reparto avanzato della Fiorentina.