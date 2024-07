Fiorentina, Dodò: "Ho fatto una scommessa con Kean. Mi pagherà una vacanza"

Getty Images

è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha commentato l'inizio del ritiro della Fiorentina e ha raccontato un divertente retroscena riguardante il compagno Moise Kean: "Non credevo di faticare così tanto (ride, ndr). Questa fatica però fa bene. Lavorare duro ci serve per il modo di giocare che chiede Palladino. È un tecnico che aiuta tutti e parla con tutti, anche i più giovani. Mi ha chiesto almeno 5 gol quest'anno, gli ho risposto di sì."- "Speriamo di iniziare e finire bene. Abbiamo tutti questo tipo di mentalità, dobbiamo essere come una famiglia, se stiamo uniti possiamo disputare una grande stagione. Compagni? Mi sono sentito con Kayode, Ikoné e Kean, qui mi vogliono tutti bene (ride, ndr). Con Moise ho fatto una scommessa: gli faccio da tassista ma lui deve pagarmi una vacanza dove voglio io con la mia famiglia."

"Conosco tutti e ho parlato con Vinicius, Rodrygo, Magalhaes e Militao. Il Brasile deve tornare a ricostruire tutto e vincere di nuovo. Io in verdeoro? Il ct mi aveva chiamato prima dell'infortunio, poi mi sono fatto male e ci sono rimasto male. Coppa America? Guarderò Nico, Quarta e anche Messi ovviamente"