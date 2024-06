AFP/Getty Images

Fiorentina, la mediana è da rifondare. Il nome nuovo arriva dalla Spagna

un' ora fa



Ci sarà da lavorare parecchio all'interno degli uffici del Viola Park per preparare la Fiorentina della stagione 2024/2025. Sono infatti diversi i ruoli in cui la squadra sta in questo momento difettando numericamente e la campagna acquisti sarà molto importante. Uno dei reparti che si vedrà rifondato è quello del centrocampo dopo l'addio di Arthur e quelli quasi certi di Duncan, Castrovilli e Maxime Lopez. Per questo motivo, il duo Pradè-Goretti sta monitorando diversi profili anche all'estero per rinforzare la mediana.



INDISCREZIONE - Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky, la Fiorentina sta valutando il profilo di Carlos Benavidez, mediano classe '98 uruguagio in forza all'Alaves. Il suo contratto scadrà nel 2026 e il suo nome fa parte della lista che contiene anche quelli di Brescianini e Bondo.