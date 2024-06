Getty Images

Fiorentina, l'Al-Duhail bussa per Ikoné. Il club fa il prezzo, la risposta del francese

15 minuti fa



Il mercato in casa Fiorentina si sta decisamente movimentando anche per quello che riguarda le uscite che ci saranno nel corso dei mesi estivi. Uno dei maggiori candidati a lasciare Firenze è Jonathan Ikoné. Arrivato dal Lille due anni e mezzo fa con grandi aspettative, il francese non ha mai offerto prestazioni all'altezza e il club ha deciso di metterlo sul mercato. A breve, potrebbero esserci degli sviluppi proprio per quello che riguarda il classe '98.



OFFERTA - Ci sarebbe infatti il Qatar a fare la corte all'esterno viola con l'Al-Duhail, spiega stamani il QS, pronto a mettere sul piatto una cifra compresa fra i 10 e i 12 milioni. Una cifra piuttosto importante che permetterebbe al club viola di non far registrare una minusvalenza. Una cessione che, spiega il Corriere Fiorentino, l'esterno vedrebbe di buon occhio e per cui avrebbe già dato il suo avallo. Aggiornamenti sono previsti nei prossimi giorni.