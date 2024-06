Genoa, non solo Fiorentina e Napoli. Ora anche la Roma punta Retegui

Getty Images

Mentre lui è impegnato in Germania con la nazionale di Luciano Spalletti, in Italia il suo nome è uno dei più pronunciati negli ambienti del calciomercato.Dopo l'interesse del Napoli, che già in primavera tentato un timido approccio, quello più recente e deciso della Fiorentina, oraNella ricerca di un nuovo centravanti, il club giallorosso sembra aver individuato proprio nell'italo-argentino del Genoa l'uomo adatto alle esigenze di Daniele De Rossi. Per convincere il Grifone a privarsi dell'attaccante arrivato un anno fa dal Bocca Juniors serviranno però almeno 30 milioni di euro. Cifra che la Roma potrebbe ricavare dalla cessione di Tammy Abraham.

Arrivato in Liguria per circa 15 milioni la scorsa estate,tra campionato e Coppa Italia. A queste bisogna poi aggiungere i quattro centri collezionati con la maglia dell'Italia in nove apparizioni.Ne dà notizia Sky Sport.