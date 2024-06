Fiorentina, non solo Vranckx. La Fiorentina vuole un top player internazionale a centrocampo

39 minuti fa



La dirigenza della Fiorentina continua a lavorare sotto traccia per regalare a Raffaelle Palladino una squadra competitiva per la prossima stagione. La società gigliata ha mosso passi in avanti piuttosto importanti per quello che riguarda il reparto di centrocampo con il nome di Aster Vranckx sempre più vicino a vestire i colori viola. Tuttavia, scrive stamani Repubblica Firenze, i colpi in mediana potrebbero non essere finiti qui. Anzi, il bello dovrebbe ancora venire.



COLPO - Secondo il quotidiano, "sul taccuino dei dirigenti viola c’è un grande nome, un profilo internazionale capace veramente di alzare il livello della Fiorentina per appeal internazionale e valore tecnico. Un profilo top secret, concordato e proposto a Palladino durante uno dei primi summit di mercato che ha trovato piena condivisione da parte del tecnico. Una trattativa che però tra ingaggio e valutazione resta in salita."