Milan, Liberali chiede spazio: si muovono Atalanta e Fiorentina

Un talento puro, cristallino, capace di mettersi in mostra con i grandi nella tournée estiva.Negli occhi dei tifosi sono ancora impresse le prime giocate esibite con la Prima squadra di Paulo Fonseca in occasione del tour negli Stati Uniti: qualità e personalità esibite dal classe 2007, mostrando sul campo perché è un punto di forza dell'Italia Under 19 e perché è stato inserito dal Guardian nella popolare classifica dei

I primi passi con i grandi erano solo un assaggio, nessuna voglia di bruciare le tappe ma per Liberali un percorso con tappe chiare, con il passaggio dalla Primavera a Milan Futuro per misurarsi anche con la Serie C e abituarsi ai ritmi dei grandi.- Dopo aver iniziato con ilguidato dainfatti, il 17enne ha faticato a trovare un inquadramento preciso e ad adattarsi di conseguenza alla Serie C, finendo per trovare sempre meno spazio, l'indomani della seconda chiamata in panchina con la Prima squadra di Fonseca (29 ottobre contro il Napoli, in precedenza contro l'Udinese il 19 ottobre).

Da lì è tornato in pianta stabile in Primavera, tra campionato e UEFA Youth League, trovando ampio minutaggio e due gol (contro il Cagliari in campionato, contro lo Slovan Bratislava in Europa).. Idealmente avrebbe dovuto avere più spazio tra Milan Futuro e Prima squadra, ma con Bonera ha faticato a trovare una dimensione precisa e con Fonseca non si sono presentate grandi chance.Liberali chiede spazio e, nel frattempo si attivano i radar del mercato e alcuni club cominciano a muoversi.

- L'è da sempre attenta ai migliori prospetti italiani e non stupisce che abbia messo gli occhi su Liberali, ma anche lasta osservando: come riferito da Relevo infatti, i bergamaschi e i viola sono trai club italiani chesul fantasista nelle ultime settimane, pronti ad affondare il colpo qualora si presenti l'occasione.- Liberali è legato al Milan con un, dunque manca poco più di un anno e mezzo alla scadenza dell'accordo e questo fa gola alle società interessate, Atalanta e Fiorentina su tutte: la situazione del giovane talento è da monitorare.

