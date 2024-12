Getty Images

Fiorentina, perché l'esclusione di Kean? Palladino potrebbe non aver gradito alcuni comportamenti

22 minuti fa



Contro il Cagliari la Fiorentina ha trovato l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Un dato impressionante che ha proiettato la viola ancor più in alto in classifica a soli tre punti all'Atalanta ma con una partita da recuperare. E Palladino è riuscito a trovare una vittoria senza il suo uomo simbolo: Moise Kean. L'ex Juve è stato infatti lasciato fuori dai titolari per far spazio a Kouamé. Una decisione che ha stupito molti e su cui si è interrogato il Corriere dello Sport.



IPOTESI - Secondo il quotidiano, alla base della scelta del tecnico ci potrebbe essere il non gradimento di alcuni atteggiamenti di Kean nella partita contro l'Empoli in Coppa Italia mercoledì scorso. Kean è entrato nel secondo tempo nella sfida col Cagliari e non è riuscito ad incidere.