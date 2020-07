: Spettatore quasi non pagante della gara, tiene la porta chiusa un’altra volta, senza soffrire mai.(Dal 40’ s.t.: SV): Quinto gol in campionato in una serata dove gioca l’ennesima partita solida. Preziosissimo in entrambe le fasi, deve essere un pilastro della Fiorentina del futuro.: Gli attacchi del Bologna durano solo un tempo, ma il capitano chiude bene e lascia pochi spazi agli avanti rossoblù.: Dalla sua parte pochi pericoli, che amministra con la classica tranquillità.: Partita ordinata dell’esterno, che sulla fascia compie il suo dovere. Mette in mezzo qualche pallone interessante, sul quale i suoi non riescono ad avventarsi, ed in difesa è attento.(Dal 22’ s.t.: Entra al posto di Venuti e gioca la sua partita, compiendo appieno il suo dovere sulla corsia): Prestazione non scintillante dell’algerino, che non è riuscito a trovare costanza di rendimento in questo nuovo ruolo di mezzala. Ammonizione per simulazione molto ingenua, che pone fino alla sua stagione, visto che era diffidato.(Dal 10’ s.t.A centrocampo fa sempre valere il suo fisico e la sua qualità): A centrocampo il Bologna parte forte, ma poi scende e il cileno può salire in cattedra. Giostra molti palloni sporchi e fa ripartire le offensive viola.: Sprazzi del vero Castrovilli, che gioca sulle punte come sa fare, facendo slalom tra i difensori del Bologna. Sta ritornando sui suoi ritmi, e questa prestazione lo certifica.Una bella serata in una stagione non brillante per il brasiliano, regala a Chiesa l’assist per il gol che apre le danze.(Dal 40’ s.t.: SV): Bella prestazione del numero 63, che si esalta con Chiesa al suo fianco. Gioca una gara solida, tenendo sempre in allarme la difesa del Bologna, andando anche vicino al gol dopo la respinta sulla linea di Danilo.(Dal 22’ s.t.: Entra e regala sempre la sua qualità alla viola. Un bell’assist per l’azione della tripletta di Chiesa, anche l’ex Genoa sta tornando sui suoi livelli): Vero grande protagonista della serata, alla prima tripletta in Serie A. Segna di potenza, di precisione, è in una di quelle serate in cui gli riesce tutto. Sarebbe stato bello vederlo a questi ritmi per tutta la stagione: La sua Fiorentina gioca una partita solida, aiutata da un Chiesa in stato di grazia e dal Bologna che dopo il primo tempo ha mollato la presa sul match.