Fiorentina, le pagelle di CM: Ranieri e Comuzzo insuperabile, Kean rapace

: viene salvato dal palo sulla conclusione di Pedersen, poi si limita a svolgere l’ordinaria amministrazione e non viene mai impegnato dai calciatori del Torino.attento in fase difensiva dove non si fa mai superare dagli avversari. Quando ne ha l’occasione si fa vedere anche in avanti dando una mano alla squadra in fase offensiva.con Ranieri forma una solida coppia di centrali. Sempre attento, non si fa mai superare e si fa trovare sempre la posto giusto nel momento giusto. Molto buona la sua prestazione.ottima la prova del capitano della Fiorentina. Non si fa mai superare dagli attaccanti avversari e arricchisce la propria partita con il lancio per Kean in occasione del gol che decide la partita.

: non ha vita semplice contro Pedersen. Il terzino del Torino riesce a sfuggirgli via in più di un’occasione grazie anche alla sua velocità superiore.prestazione sufficiente del numero 24 viola che gestisce bene i palloni che ha tra i piedi.(Dal 18’ s.t.: entra bene in partita): fa valere la sua sua fisicità in mezzo al campo, uscendo spesso vincitore dai duelli. Prestazione più che sufficiente.non tocca molto palloni e tra i calciatori del reparto offensivo della Fiorentina è quello che quest’oggi si vede di meno.

(Dal 18’ s.t.anche lui, come Colpani, viene bene limitato)Beltran 6: nella prima parte di gara tocca diversi palloni e riesce a combinare anche con i compagni, la sua prestazione poi cala con il passare dei minuti.(Dal 30’ s.t.dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo colpisce un palo su calcio di punizione).: si muove molto senza palla, proponendosi e attaccando gli spazi che ha a disposizione. Non sempre riesce a essere incisivo come vorrebbe ma la sua prestazione è comunque sufficiente.(Dal 18’ s.t.si vede poco)

: Maripan si rivela un avversario tosto ma alla fine è l’attaccante a vincere il duello beffando l’avversario nel momento più importante e segnando il gol che permette alla Fiorentina di sbloccare il risultato a fine primo tempo.(Dal 40’ s.t.la sua Fiorentina continua il momento vincendo anche in casa di un Torino ben messo in campo. Ma anche la sua squadra è ben disposta e concede poco agli avversari.