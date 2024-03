Fiorentina, le pagelle di CM: Ranieri vola, Belotti è un gladiatore. Ma Biraghi rovina tutto

Filippo Caroli

Terracciano 6,5: subito attento su Lukaku in avvio, benissimo sulla legnata di Cristante da centro area, nulla può sui due gol



Kayode 5: sale poco nonostante dalla sua parte la Roma non spinga quasi mai. Sul gol di Aouar si fa attrarre troppo dal pallone e si perde colpevolmente Angelino



Milenkovic 7: riscatta la serata faticosissima di Budapest con una partita estremamente attenta. Lukaku se lo ricorderà per un po’. Pericoloso anche sui corner



Ranieri 7: ci ha preso gusto ad andare in gol in una stagione che lo sta consacrando sempre più come uno dei difensori più positivi del campionato di Serie A.



Biraghi 4,5: corre tanto, come suo solito, e mette dentro un notevole numero di palloni. Da uno di questi ha origine il vantaggio definitivo di Mandragora. La maledizione dei rigori però colpisce anche lui e resta clamorosamente fermo sul corner che poi vale il pareggio a tempo scaduto. Imperdonabile



Maxime Lopez 6: non lo si vede moltissimo, ma i palloni che passano dalla sua parte li lavora tutti bene. Suo il corner da cui origina il primo gol viola.



Mandragora 7: altro giocatore che conferma l’ottimo momento di forma trovando il secondo gol consecutivo e una gara da tuttocampista. La Fiorentina aveva bisogno di una risposta delle seconde linee: stasera l’ha decisamente avuta



Gonzalez 6,5: di testa è, come sempre, una sentenza, che sia in occasione di un gol o di un assist. Gioca un buon primo tempo, con giocate di qualità e un paio di sventagliate in area delle sue. Dal 46’ Ikoné 5,5: ingresso non proprio positivo. Sbaglia un paio di scelte nel momento decisivo



Bonaventura 6,5: la sua posizione dà molto fastidio ai mediani giallorossi. Gioca di fino, cerca tracce verticali: il solito Jack



Sottil 7: il miglior Sottil che si riesca a ricordare in tempi recenti: nel primo tempo è letteralmente immarcabile. Sfiora anche il gol di testa. Cala inevitabilmente nella ripresa, ma il suo resta un partitone.



Belotti 7: sembra un cinghiale nella stagione degli amori. Lotta sgomita, fa a sportellate, cade, si rialza e cerca con insistenza la rete che purtroppo per lui però non arriva. Lancia un grande segnale alla squadra proprietaria del suo cartellino



All. Italiano 7: peccato davvero. La Fiorentina gioca una partita sontuosa contro una delle squadre più in forma del campionato. Rinuncia ad Arthur e rilancia Sottil e la squadra va comunque sul velluto. Rimette a posto i meccanismi nella ripresa quando i suoi allentano un po’ la presa e la Fiorentina torna padrona del campo. E non è certo colpa sua se da dischetto i viola sbagliano più gol di quelli che segnano.