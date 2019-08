Fiorentina-Monza 3-1



Dragowski 6: il polacco è poco più che uno spettatore in questa gara. Il Monza tira poche volte verso lo specchio, senza impaginarlo mai, eccezion fatta per il gol, sul quale non può nulla.



Lirola 6: iI terzino spagnolo si fa trovare pronto alla prima da titolare. Spinge bene e dalla sua corsia nascono azioni pericolose, incolpevole sul gol di Brighenti. Esce per un problema al ginocchio.



(dal 2' s.t. Venuti 6: entra al posto dell'acciaccato Lirola e non sfigura. Diminuisce la spinta sulla fascia destra, ma spariscono anche le sbavature)​



Milenkovic 5.5: il Monza attacca poche volte, e in una di quelle trova la via del gol grazie ad una voragine lasciata dai centrali viola. Partita di normale amministrazione per il resto.



Ranieri 6: mezzo voto in più del compagno di reparto per incoraggiamento e per premiare la personalità del ragazzo che ha preso il posto di Pezzella. Anche lui colpevole sul gol, ma ha fatto vedere di avere qualità.



Terzic 6.5: con Biraghi sempre più vicino all'Inter, il serbo è una delle note più liete della gara dei viola. Spinge tanto e bene, mette in mezzo molti palloni interessanti e dalla sua fascia nascono pericoli costanti. Da tenere d'occhio.



Pulgar 5.5: la garra è quella di sempre, ma a centrocampo la Fiorentina doveva fare qualcosa in più. In copertura si fa trovare sempre attento, mentre in costruzione sbaglia qualcosa di troppo, ma ci sarà tempo per oliare gli ingranaggi.



Badelj 6: torna al "Franchi" da capitano, e prende subito in mano la squadra. Non è ancora al top della condizione fisica, ma il suo carisma c'è tutto e quando serve aiuta la squadra nel momento noi delicato.



Benassi 5: la brutta copia del giocatore capace di inserirsi e segnare gol a raffica la scorsa stagione. Impalpabile sia in fase di costruzione che di rifinitura, serataccia.



(dal 29' s.t. Vlahovic 7.5: mezzo voto in più per la scossa elettrica che è riuscito a dare ai viola. A 10 minuti dalla fine della gara entra, segna due gol e serve un assist. Tempi bui in arrivo per Simeone, se Vlahovic è il giocatore visto oggi).​



Chiesa 6.5: sempre pericoloso, sempre più veloce del marcatore. Quando è il campo a parlare il 25 viola fa sempre la differenza. Mette più volte Boateng in posizione da gol, e trova la rete personale a gara quasi terminata.



Boateng 6: lotta come un leone, ma non riesce a graffiare come vorrebbe. Troverebbe anche il gol, a dire la verità, ma la posizione è di offside. L'intesa con Chiesa c'è già, e con il tempo si affinerà.



Sottil 6: una delle note più liete nella Fiorentina, il ragazzo ha voglia e personalità, e non disdegna mai la giocata. Non incisivo come visto altre volte, ma può diventare una risorsa per Montella.



(​dal 18' s.t. Montiel 6.5: contribuisce al cambio radicale della Fiorentina. Il folletto spagnolo ha un sinistro d'oro e i due assist a Vlahovic lo dimostrano. Può essere una pedina importante nello scacchiere di Montella).





All. Montella 5.5: la squadra inizia a prendere forma e si vedono alcuni degli automatismi cari al tecnico campano. L'errore dell' Areoplanino è di aspettare così tanto a mettere Vlahovic, quando la squadra aveva bisogno di un vero numero 9.