Fiorentina, Lucca in stand-by. I viola virano su un attaccante in Francia

2 ore fa



Alla Fiorentina serve un gigante in attacco. Questo quanto scrive La Gazzetta dello Sport in merito alle richieste che il nuovo tecnico Raffaele Palladino avrebbe fatto ai dirigenti della Fiorentina per rinforzare il reparto avanzato. E i nomi in ballo sono sostanzialmente due in questo momento: quelli di Lorenzo Lucca e di Thijs Dallinga.



TESTA A TESTA - Parliamo di due giocatori alti rispettivamente 201 e 190 centimetri e, se per il primo le cose sembrano essere in stand-by, per il secondo potrebbe arrivare a breve un'accelerata importante. Il Tolosa chiede per Dallinga, autore di 19 reti stagionali, circa 25 milioni per il suo attaccante e la Fiorentina sta realmente riflettendo sull'operazione, nonostante la valutazione spaventi un po' i vertici gigliati. Nonostante questo, sembra essere lui il nome in pole per la Fiorentina in questo momento