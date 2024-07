Zaniolo ad un passo dall'Atalanta: bruciata la Fiorentina

che, dopo la cessione in prestito all’Aston Villa nell’ultima stagione (con un bottino di 25 presenze e 2 reti in Premier League), si appresta a cederlo nuovamente. Secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle ultime ore l’ex calciatore della Roma ha sciolto le ultime riserve e ha dato luce verde al suo trasferimento al club bergamasco, ormai prossimo ad un’intesa totale con la società turca.Per mettere le mani a titolo definitivo al termine dell’estate 2025 su Zaniolo, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini andrebbe a versare una cifra tra iPer Sky Sport rimangono da definire alcuni dettagli prima di arrivare alla fumata bianca.Zaniolo, che era nell’elenco ipotizzato dal ct della Nazionale Luciano Spalletti per disputare gli Europei, è stato costretto a saltare l’appuntamento in Germania a causa della frattura del metatarso occorsa nel finale dell’ultima stagione. La sua ultima esperienza nel campionato italiano risale all’annata 2022/2023, quando disputò 13 partite in Serie A e altre 3 in Europa League con la maglia della Roma, prima di accettare il trasferimento al Galatasaray nel febbraio 2023 per 15 milioni di euro.