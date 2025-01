Getty Images

Fiorentina, manovre a centrocampo in vista. Rispunta Frendrup, Cristante uomo giusto?

24 minuti fa



La Fiorentina sta affrontando una vera e propria crisi di gioco e risultati da ormai un mese e mezzo. Ed è ormai chiaro che la dirigenza dovrà intervenire celermente per garantire rinforzi a Raffaele Palladino. I viola cercano un esterno d'attacco, ma dopo essere sfumato il nome di Luiz Henrique (promesso sposo dello Zenit), è possibile che Pradè e Goretti tornino su un centrocampista per rinforzare la mediana.



PROFILI - In questo senso, è il Corriere dello Sport a fare il nome di due giocatori per il centrocampo gigliato: sono quelli di Morten Frendrup e di Bryan Cristante. Il primo, si legge, è il vero sogno della dirigenza gigliata per questa sessione di mercato, ma servirà convincere il Genoa che, dopo il passaggio di proprietà lo ha sempre dichiarato incedibile. Cristante, invece, è in uscita dalla Roma e dalle parti di via di Ripoli è considerato l'archetipo ideale di giocatore muscolare che sta mancando in questo momento.