Fiorentina, Milenkovic a un passo dal Nottingham Forest: cosa manca e il nome in pole per sostituirlo

Redazione Calciomercato

Laè vicina alla cessione di. Il centrale serbo della squadra di Palladino non è considerato un incedibile, motivo che ha spinto ila farsi avanti con forza per provare a strappare il sì del giocatore. Una trattativa che nelle ultime ore ha subito un'accelerata e che può portare presto il giocatore a dire addio alla Serie A.Come riportato da Sky, il pressing della formazione di Premier League ha spinto la Fiorentina ad aprire seriamente alla cessione. Sul piatto un', che si legherebbe così al Nottingham fino a giugno 2029. La chiusura dell'operazione, con la definizione degli ultimi dettagli,

Intanto, la Viola si muove per la ricerca di un sostituto, che vada a rimpiazzare in maniera adeguata un giocatore che a Firenze milita dal 2017. Il nome individuato è quello dinato in Francia e naturalizzato capoverdiano, per il quale ci sono stati già. Non si è ancora nel vivo della trattativa, ma quello di Costa è il primo nome della lista viola. Se andrà definitivamente in porto l'affare Milenkovic, spazio poi all'affondo per il sostituto.