Redazione Calciomercato

Fiorentina, Nzola già fuori dal progetto tecnico. Ci prova il Verona, avviati i contatti

20 minuti fa



Mbala Nzola alla Fiorentina può ormai essere certificata come un'operazione flop. E dopo una stagione assolutamente al di sotto delle aspettative ne è ben consapevole anche la Fiorentina che, in ogni caso, lo scorso gennaio aveva comunque portato a casa Andrea Belotti per cercare, invano, di sopperire alla crisi di gol che a Firenze è ormai di casa da gennaio 2022. L'attaccante angolano è arrivato a Firenze la scorsa estate con i galloni del fedelissimo di Vincenzo Italiano ma potrebbe lasciare Firenze dopo una sola stagione.



OPZIONE - Tant'è che il ragazzo non rientra nei piani di Raffaele Palladino e della società ed è per questo che in questa prima settimana di ritiro al Viola Park sta svolgendo lavoro personalizzato. La società sta lavorando ad una sua cessione e, come si legge stamani su La Gazzetta dello Sport, piace all'Hellas Verona che ha già avviato i primi contatti con la Fiorentina per cercare di arrivare al ragazzo. Nzola, si legge, era nel mirino degli scaligeri anche nella scorsa estate di calciomercato.