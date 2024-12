Fiorentina, missione in Brasile: piace Rayan del Vasco da Gama

Getty Images

Missione in Sudamerica per la Fiorentina. La società viola è sempre attenta alle occasioni che ci sono dall'altra parte del mondo e così nei giorni scorsi è volata in Brasile per osservare da vicino un talento che avevano già inserito nel database:. A volare in Brasile per studiare il ragazzo c'era anche Raffaele Rubino, ex attaccante e attuale osservatore viola, padre di Tommaso che ha da poco debuttato in Serie A.- Cresciuto nelle giovanili del Vasco, Rayan è un profilo che piace al club viola pronto a fare sul serio.. Non sarà facile, però, convincere il Vasco a cedere il suo talento: l'idea della società viola è quella di mettere sul tavolo una proposta da 13/14 milioni di euro, ma potrebbero non bastare per portare Rayan Victor in Serie A.

- Nella partita vista da Rubino l'attaccante brasiliano. Nel campionato appena concluso - il Brasile segue l'anno solare iniziando a gennaio e finendo a dicembre - Rayan ha giocato una trentina di partite soprattutto da subentrato nel Vasco piazzatosi a metà classifica, ha fatto un gol in campionato e un assist in Coppa del Brasile. E ora, gli occhi della Fiorentina sono puntati su di lui.