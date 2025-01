Fiorentina-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Fiorentina - Napoli in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Match d'alta classifica quello che si giocherà al Franchi in questo weekend di Serie A. Fiorentina e Napoli si affrontano a Firenze sabato 4 gennaio alle 18:00. I viola vogliono tornare alla vittoria che manca in campionato da tre giornate dopo le sconfitte con Bologna e Udinese e il pareggio, che ha riportato entusiasmo, contro la Juve. Il Napoli vuole continuare nella propria striscia di vittorie cercando una prestazione convincente che, per la verità, non è arrivata col Venezia.

: Fiorentina-Napoli: sabato 4 gennaio 2024: 18:00: DAZN: DAZNDe Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.. Palladino.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia.. Conte- Tutti a disposizione per Raffaele Palladino, che ha giusto qualche dubbio per quanto concerne la trequarti dove Ikoné e Beltran insidiano Colpani e Sottil. Da monitorare le condizioni di Cataldi, in caso di forfait è pronto Mandragora. Praticamente zero dubbi, invece, per Conte, che deve rinunciare al solo Buongiorno.

- Fiorentina-Napoli sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

La telecronaca della sfida è affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Valon Behrami