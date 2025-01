Fiorentina-Napoli LIVE alle 18

Getty Images

Match d'alta classifica, quello che va in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze, nell'anticipodel sabato, valido per, tra ladi Raffaelee ildi Antonio: i viola vogliono tornare alla vittoria, che manca in campionato da tre giornate dopo le sconfitte con Bologna e Udinese e il pareggio contro la Juve, mantenendo il piazzamento Champions e accorciare dalla vetta, occupata proprio dai partenopei assieme all'Atalanta. Gli ospiti invece, privi di Politano e Kvaratskhelia, vogliono continuare nella propria striscia di vittorie e allungare provvisoriamente su Inter e bergamaschi, impegnati in Supercoppa italiana.

Fiorentina-Napoli- De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. All. ConteGianluca Manganiello (Pinerolo)