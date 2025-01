Getty Images

Napoli, Conte chiede rinforzi per puntare allo scudetto: in quota avanzano Dorgu e Kiwior, tentazione Maguire

21 minuti fa



Il mercato per inseguire lo scudetto. Conte ha riconquistato la vetta della classifica e ora chiede rinforzi per puntellare il suo Napoli, troppo "corto" alla luce dell'infortunio di Buongiorno, della rescissione di Mario Rui e delle poche garanzie offerte da Mazzocchi e Spinazzola. Proprio per la fascia sinistra, avanza il nome di Patrick Dorgu, pallino di Conte e offerto in azzurro tra 5,85 e 6. Per il difensore centrale gli occhi sono puntati sulla Premier League. Jakub Kiwior dell'Arsenal è in lavagna a 5, mentre si sale a 5,25 per la tentazione Harry Maguire e a 5,50 per Jaka Bijol dell'Udinese. Più indietro l'ipotesi Milan Skriniar, proposto a 6, per il quale c'è da battere la concorrenza delle altre big italiane. Sul fronte offensivo, invece, si pensa ad un vice-Lukaku. Sempre viva l'opzione Ange Bonny: il passaggio dal Parma al Napoli nella finestra di gennaio paga 6 volte la posta.