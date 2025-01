Getty Images

Tuttosport - Fiorentina, De Gea ha convinto tutti. Possibile rinnovo pluriennale all'orizzonte

28 minuti fa



David De Gea e la Fiorentina sembrano destinati a proseguire insieme. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società viola avrebbe intenzione di attivare l'opzione per il rinnovo del contratto per un'altra stagione. Tuttavia, non è escluso che le parti possano raggiungere un accordo più ampio, che includa un prolungamento pluriennale e un ritocco al suo ingaggio, attualmente fissato poco sopra il milione di euro netto all'anno. Arrivato alla Fiorentina la scorsa estate a parametro zero, De Gea ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori portieri in circolazione. Le sue prestazioni sono state fondamentali per la squadra, consolidando la sua posizione di leader tra i pali. Questo ha spinto la dirigenza viola a considerare un riconoscimento adeguato, che potrebbe anche fungere da deterrente per evitare che il portiere spagnolo ceda alle sirene di altri club stranieri. Non mancano infatti le attenzioni dall’estero per l’ex Manchester United, che però sembra aver trovato a Firenze un ambiente ideale per esprimersi al meglio. Il portiere appare felice e motivato, e la Fiorentina intende fare di tutto per trattenere uno dei suoi pilastri, rafforzando ulteriormente il progetto tecnico.