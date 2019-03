La Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo: Federico Chiesa non ha niente di grave, solo un sovraccarico dovuto ad alcuni esercizi sostenuti in Nazionale, affiancatisi all'infiammazione al retto addominale. Come riporta La Nazione, l'infortunio non è quindi da mettere in correlazione con il retto addominale e sarà "monitorato giornalmente", come scritto nel comunicato pubblicato ieri dalla società viola. Ancora presto per dire se sarà disponibile o meno contro il Torino.