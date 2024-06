BELGA MAG/AFP via Getty Images

Fiorentina, accordo totale con Vranckx. Palla al Wolfsburg, cosa manca per chiudere

13 minuti fa



Sembra sempre più vicino il primo colpo estivo della Fiorentina che è pronta a rinforzare la squadra da regalare al nuovo tecnico Raffaele Palladino. L'entourage di Aster Vranckx ha infatti trovato un accordo con il club viola: le parti hanno trovato la sintesi per un contratto da 1,4 milioni di euro fino al 2029 per il centrocampista belga, attualmente impegnato con il Belgio all'Europeo in Germania.



STEP - Adesso dovranno mettersi d'accordo i club. La Fiorentina deve trovare un'intesa con il Wolfsburg. Ieri è stata presentata un'offerta di 7 milioni di euro al club tedesco, che al momento valuta il cartellino del giocatore classe 2002 intorno ai 10 milioni. Si pensa che l'affare possa chiudersi tra gli 8 e i 9 milioni, con la possibilità per la Fiorentina di inserire una piccola percentuale sulla futura rivendita in favore dei tedeschi. Sono ore decisive, Vranckx sembra sempre più vicino al ritorno in Italia dopo l'esperienza poco brillante con il Milan. A scriverne è Violanews.