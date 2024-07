AFP via Getty Images

Fiorentina, nuovo tentativo per Theate. Il belga gradisce, ecco quanto potrebbe chiedere il Rennes

2 ore fa



Raffaele Palladino lo ha fatto capire chiaramente: la Fiorentina ripartirà dalla difesa a tre. Ed è per questo che nel corso di questa sessione di calciomercato dovranno arrivare a Firenze almeno due difensori. Uno di questi potrebbe essere Arthur Theate, vecchio pallino della Fiorentina e che il Corriere dello Sport cita questa mattina come possibile nome per la retroguardia.



RICHIESTE - Secondo il quotidiano, i viola sono intenzionati a fare sul serio per il belga ex Bologna che, dopo una stagione in cui il Rennes è rimasto fuori dalle coppe europee, gradirebbe un ritorno in Italia e avrebbe già dato il suo assenso a trasferirsi a Firenze. Serve, dunque, trovare una quadra con la società francese che aveva sempre fatto muro rispetto ad una sua possibile cessione. Theate lasciò Bologna per 20 milioni di euro più bonus, oggi, si legge, i francesi potrebbero farlo partire pe runa cifra vicina ai 15. Soldi che la Fiorentina potrebbe racimolare piazzando i propri esuberi sul mercato