Sampdoria, la Fiorentina su Audero, ma occhio al Parma. Stankovic, Perisan e Fulignati per la porta

Uno degli intrighi di mercato più complessi da sciogliere per lariguarda la situazione del portiere per il campionato 2024/2025. Teoricamente i blucerchiati avrebbero un numero uno di assoluto livello: oltre al secondo Ravaglia infatti il club genovese può contare su Emil, appena rientrato a Bogliasco da Campione d'Italia, dopo il campionato con l'Inter. L'estremo difensore italo indonesiano però resterà poco tempo in Liguria. Il suo è uno dei pochi profili che potrebbe permettere al Doria di incassare qualcosa da un trasferimento, inoltre il suo stipendio è piuttosto alto: Accardi per abbassare il monte ingaggi dovrà cedere Audero, che la Samp valuta tra i. Si tratta di una cifra che può rivelarsi interessante per una società interessata ad un giocatore con già una buona esperienza in Serie A, eppure relativamente giovane. Questa descrizione ricade perfettamente sulla

Il club viola segue da tempo Audero, anche in considerazione del futuro ancora tutto da scrivere per Terraciano. Anche ilsi era mosso a suo tempo per l'ex Juventus mentre il Como sembra essersi defilato. Occhio anche ad alcune piste estere, in particolare francesi e inglesi (Audero in passato era stato ad un passo dal Nottingham Forest). Una volta lasciato partire il ragazzo classe 1997, la Samp potrà operare in entrata.Il sogno è sempre riavere Filip Stankovic dall'Inter, tra l'altro anche il serbo apprezzerebbe molto il rientro a Genova. Gli altri nomi che circolano sono quello di Samuele Perisan, portiere dell'Empoli, e quello di Andrea Fulignati, oggi al Catanzaro ma anche lui ex Empoli. Si tratta di due profili a cui Accardi è particolarmente legato, e che potrebbero rappresentare alternative affidabili.