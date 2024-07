Getty Images

Fiorentina, occasione Thorstvedt che non vuole andare in B. Il Sassuolo fissa il prezzo

20 minuti fa



Il Corriere dello Sport in edicola stamani parla di una vera e propria voragine a centrocampo per la Fiorentina. Ed è difficile dar torto al quotidian visti gli addii contemporanei di Castrovilli, Bonaventura, Duncan e Lopez, con i soli Mandragora e il rientrante Bianco a formare la possibile mediana. Ecco perché i viola hanno iniziato a sondare alcuni profili. Uno di questi è Kristian Thorstvedt del Sassuolo.



APPREZZAMENTO - I viola, si legge, lo stanno monitorando da gennaio, quando segnò proprio contro la Fiorentina uno dei suoi sei gol stagionali. Pradè oggi sembra voler fare sul serio facendo magari leva sul fatto che il classe 99 non vorrebbe giocare in cadetteria nella prossima stagione. carnevali chiede per il suo centrocampista circa 10 milioni di euro. la sensazione è che una quadra possa esser trovata intorno ai 7-8 milioni di euro. Da capire se la Fiorentina deciderà di affondare il colpo.